Djonga - Reprodução Internet

DjongaReprodução Internet

Publicado 13/12/2021 18:37

O rapper Djonga se envolveu em uma confusão no domingo (12), durante a partida entre Atlético-MG e Athletico-PR no Mineirão. No vídeo divulgado nesta segunda (13), o artista agride e ameaça dois seguranças no estádio. Nas redes sociais, Djonga diz que sofreu racismo.

fotogaleria

A Polícia Militar, pelo boletim de ocorrência, diz que um segurança de 38 anos do estádio contou que ao passar de um setor para outro, viu uma confusão com colegas. A PM diz que as pessoas tentavam passar uma barreira conhecida como 'triagem' e Djonga teria agredido seguranças com socos e pontapés.

Djonga deu um soco em um segurança no Mineirão. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele teria revidado a um ataque físico e verbal do segurança do estádio. pic.twitter.com/gT3Yoek1I4 December 13, 2021

No Twitter, Djonga diz que reagiu após ser vítima de discriminaçao e racismo. "Pessoas invasivas, não se prova e não se explica, alguns vão acreditar, outros não, a maioria das vezes passa batido, dessa vez reagi um soco e perdi a cabeça mesmo", disse. "O vídeo é um trecho do que rolou, o resto está guardado na memória...fiz, tá feito", disse no Twitter.

"Os pormenores, as coisas que ninguém viu, as imagens que temos no celular é só na Justiça, aí o homem lá decide...de resto, hoje tem EP da quadrilha, foco nisso, vamos ver se o hype para um tanto de favelado fazendo música é o mesmo para polêmica", disse.

Sobre Racismo, Discriminação, Pessoas Invasivas, não se prova e não se explica, alguns vão acreditar outros não, a maioria das vezes passa batido, dessa vez reagi um soco perdi a cabeça mesmo. . .o vídeo é um trecho do que rolou, o resto tá guardado na memória. . .fiz tá feito ! — Humano. (@djongadorge) December 13, 2021

os pormenores as coisas que ninguém viu, as imagens que temos no celular é só na justiça, aí o homem lá decide. . .de resto, hoje tem ep da quadrilha, foco nisso, vamo ver se o hype pra um tanto de favelado fazendo música é o mesmo que pra polêmica. — Humano. (@djongadorge) December 13, 2021

No Instagram, ele também explicou a situação. Em nota, a assessoria do cantor disse que o caso "já está sendo cuidado pela equipe responsável". Já o Mineirão, lamentou a confusão.

Rapper se pronunciou nos stories e em sua conta no twitter. Confira pic.twitter.com/8zDcQtoPHK December 13, 2021

"O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão, localizada no próprio estádio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O Mineirão lamenta e repudia qualquer ato de violência, e está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", disse a administração do estádio.