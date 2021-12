Humorista realizou uma harmonização facial - Reprodução

Publicado 13/12/2021 17:02 | Atualizado 13/12/2021 17:26

Rio - Sérgio Mallandro renovou o visual e compartilhou com seus seguidores o resultado da harmonização facial que se submeteu. Em publicação no Instagram, o humorista divulgou as fotos do antes e depois, e foi comparado com a cantora Gretchen.

fotogaleria Na imagem divulgada após o procedimento estético é possível notar a diminuição nas rugas e o maxilar mais largo de Sérgio Mallandro. "É a harmonizaçãozinha do Mallandro. Tô novinho, hein, tô novinho", escreveu.

Nos comentários, internautas não perdoaram e fizeram várias comparações. "Silvio Brito e Dinho Ouro Preto", lembrou um seguidor. "Há!!! Tá a cara da Gretchen", citou outro. "Há com o queixo do senhor incrível! Rááááá.....ié, iééé", brincou um terceiro.