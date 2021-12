Pugliesi foi criticada por - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2021 15:11

Rio - Gabriela Pugliesi resolveu se pronunciar sobre as críticas que recebeu depois de realizar uma publicidade de táxi aéreo em seu Instagram. A influenciadora estava na Bahia, estado que sofre com as enchentes provocadas pelo alto índice de chuva que atinge a região, e os seguidores não concordam com a ação.

"Muito triste com a situação da Bahia. Me corta o coração ver o lugar que eu tanto amo, e de onde vim, nessa situação. Vocês também sabem que eu estou morando esse ano metade do tempo na Península de Maraú. Na sexta-feira tive que ir embora para cumprir uma agenda de trabalho e não deixar pessoas em São Paulo na mão", iniciou a explicação.



"Mal sabia eu que a situação se agravaria ainda mais na Bahia. Eu sempre farei tudo para ajudar e dar suporte a todos que precisam, principalmente diante de uma fatalidade como essa. Ajudo no offline (sem postar e me autopromover por meio disso). Esse é meu jeito. Realmente tive que voltar para São Paulo porque tenho responsabilidades para cumprir como profissional", completou.

Pugliesi frisou que o vídeo no qual sobrevoa à Bahia foi disseminado de forma errônea. "Eu não 'abandonei' a Bahia e jamais sobrevoaria locais afetados pelas fortes chuvas para promover uma empresa de táxi aéreo, como foi disseminado de forma maldosa e equivocada", finalizou.