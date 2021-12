Whindersson Nunes - Ag.news

Publicado 13/12/2021 14:36

Rio - Whindersson Nunes adiou a sessão de autógrafos de seu livro, "Vivendo como um guerreiro", que aconteceria nesta segunda-feira, em Teresina, no Piauí. No Instagram, o humorista postou um comunicado em que afirma ter sido diagnosticado com uma intoxicação alimentar.

"Desde ontem (12), o artista apresenta sinais de intoxicação alimentar e está sob cuidados médicos. Uma nova data será anunciada em breve", diz a nota nos Stories do humorista. "Doendo o estomaguinho", brincou Whindersson no Twitter.