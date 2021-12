Bruno Magri e Viih Tube - Reprodução

Publicado 13/12/2021 11:14

Rio - A ex-BBB Viih Tube postou um vídeo no Instagram, nesta segunda-feira, em que afirma ter sido traída pelo ex-namorado, Bruno Magri, com quem ficou por três anos. A influenciadora afirmou que não quis expor o que aconteceu para que o ex não fosse cancelado. Viih afirmou também que tudo já foi superado, mas que estão aparecendo "novas histórias" e que ela não quer saber do assunto.

"Eu sinto que eu estou tão feliz com vocês (fãs) e que estou sendo a versão mais real possível, então não vou a pêssega e fingir que não estou vendo, porque estou vendo tudo. Eu sabia sim da traição, foi sim um dos motivos do término, mas escolhi não expor porque não tinha necessidade. Já fui tão cancelada na internet e jamais desejaria isso para o Bruno", disse a ex-BBB.

"Mesmo sendo corna, não ia fazer isso. O término realmente foi muito de boa, não menti para vocês. Não teve briga, xingamento, gritaria, não teve ódio, nada. Eu só percebi que realmente as coisas nunca mais seriam iguais, eu nunca mais ia ser a mesma, estava tudo estranho, e decidimos terminar", completou.

"Eu sei que contei pra vocês que não encaixávamos mais, e é real. Claro que a traição desencadeou isso em mim, mas perdoei ele e terminamos. E o perdão, quando eu digo, é pela libertação. Eu me perdoei por ter passado por isso. Perdoei ele, para só seguirmos em paz. Só que agora está aparecendo mais coisas, e eu não quero saber. Eu estou tão bem, feliz, então agradeceria se vocês esquecessem isso. E, mesmo corna, não taquem hate nele, sei como é isso na pele. É algo que já superamos juntos, então não tem motivo para desenterrar. Já passou, e pronto. Errar, levantar, aprender e e evoluir", finalizou.