Stéfani Bays e MC MirellaReprodução Internet

Publicado 13/12/2021 09:57

São Paulo - MC Mirella, de 23 anos, começou a segunda-feira entre os assuntos mais comentados do Twitter. O motivo é o clima de intimidade entre a funkeira e a influenciadora digital Stéfani Bays, de 26, em vídeos que estão circulando nas redes sociais.

fotogaleria

Nas imagens, MC Mirella e Stéfani Bays aparecem juntinhas em uma cama. "Se cobriu toda, gente. [Estou filmando] só para mostrar o camarãozinho que você está", disse a cantora, referindo-se à maneira que a modelo encontrou para se proteger do frio. Em seguida, a MC brincou: "Boa noite, pessoal. Tudo certo no mundinho Sterella", disse ela, citando a fã-base que divide com a influenciadora. Bays, por sua vez, também mostrou bom-humor. "Vocês venceram, vocês sabem que venceram".



Obrigada pelos mimos Mirella, porque o celular da Teté acaba a pilha sempre

pic.twitter.com/kEJL1Y0Bif Kkkkkkkkkk vencemos mesmoObrigada pelos mimos Mirella, porque o celular da Teté acaba a pilha sempre December 13, 2021

MC Mirella e Stéfani Bays se conheceram durante o confinamento de "A Fazenda 12". À época, elas desenvolveram uma amizade que sugeria a possibilidade de evoluir para um romance. Mirella, inclusive, deixou claro a vontade de avançar na relação com Stéfani. Entretanto, a influenciadora declinou da ideia algumas vezes. Fora do programa, elas ganharam uma fã-base conjunta: a Sterella. O grupo - por muitas vezes - shippou as artistas romanticamente, mas o relacionamento nunca, de fato, aconteceu.

A briga

Após "A Fazenda 12", em meados de março de 2021, MC Mirella e Stéfani Bays chegaram a brigar - o que explica a surpresa dos fãs em ver as duas dividindo a cama. O desentendimento entre as artistas ocorreu após a funkeira participar do "Luciana By Night", na RedeTV. Na edição, ela revelou que Stéfani não era mais sua amiga e afastou qualquer possibilidade de formar um casal com ela.

Após isso, ao receber muitas críticas, Mirella ainda expôs conversas que tinha com Stéfani, nas quais a mesma dizia que a funkeira "usava bissexualidade para ganhar biscoito". Em resposta à repercussão, a MC apenas pontuou. "Já não basta isso [mensagens de Sté], agora vocês também? É isso que eu mereço".