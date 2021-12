Tata Werneck - Reprodução/Multishow

Publicado 12/12/2021 17:31

Rio - Tatá Wenerck, 38 anos, é conhecida pelo seu ótimo humor e dessa vez não foi diferente. A humorista decidiu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu algumas. Porém, teve uma que chamou atenção pela resposta de Tatá.

Questionada por um seguidor sobre o lugar mais inusitado que já fez sexo, ela prontamente respondeu: "No c*".

A apresentadora do "Lady Night", do Multishow, ainda falou sobre a importância da vacina para que as coisas voltem ao normal e brincou que todos herdeiros fazem faculdade de administração.