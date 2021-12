Jorge e Mateus recebem pedido inusitado de fã durante show - Reprodução

Jorge e Mateus recebem pedido inusitado de fã durante showReprodução

Publicado 12/12/2021 15:14

Rio - Jorge e Mateus é uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil. Donos de vários hits conhecidos em todo país, os cantores costumam levar emoção por onde passam. Mas em um show realizado neste sábado, dá pra perceber que um fã se emocionou até demais.

fotogaleria

Na plateia, um homem levantou uma placa eletrônica com um pedido inusitado para Mateus. "Pelo amor de Deus, me come, Mateus", dizia o letreiro. Ao ver o pedido, o sertanejo riu e mostrou a situação para Jorge, sua dupla. A partir daí, a risada foi certa. Após ler toda frase, Jorge não conseguiu se controlar, começou a rir no palco e deixou até de cantar um trecho da música que apresentava no momento.

A cena foi gravada, postada nas redes sociais e chegou a ser compartilhada pela conta oficial da dupla no Twitter. Confira: