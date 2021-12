Luísa Sonza faz show em Portugal - Reprodução/Montagem

Publicado 12/12/2021 12:41

Rio - Depois de tanto sucesso no Brasil, Luísa Sonza tem alçado voos maiores e agora está sendo reconhecida no exterior. Neste sábado, a cantora mostrou, pelas redes sociais, registros de um show que fez em Portugal.

Pelas imagens, é possível ver a casa de shows lotada e o público acompanhando e cantando todas as letras em sintonia com a cantora. Como não podia deixar de ser, Luísa também abusou das coreografias sensuais e deixou os fãs babando no local.