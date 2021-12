Anitta dá beijo triplo durante show - Reprodução/Montagem

Publicado 12/12/2021 10:12 | Atualizado 12/12/2021 10:46

Rio - Credo, que delícia! Neste sábado, Anitta mostrou que está mais do que pronta para o Carnaval e se apresentou com seu bloco, de cima de um trio elétrico, no 'Carnatal' de Natal, no Rio Grande do Norte. O Bloco da Anitta foi a segunda atração da noite e a poderosa não podia deixar de causar na apresentação.

Com um look sensual e todo recortado, Anitta apresentou seus principais sucessos e resolveu dar um presente especial para um casal que completava 10 anos de relação no dia. Após um convite sedutor, a cantora se juntou aos dois e protagonizou um beijo triplo, acompanhada pelas palmas e gritos da multidão.

Pelas redes sociais, a repercussão foi a melhor possível. Os internautas chegaram, inclusive, a sentir inveja de Anitta. "É sobre isso e tá tudo bem", brincou uma seguidora. "Como que faz pra entrar no lugar dela?", perguntou uma internauta.

Confira o momento do beijo: