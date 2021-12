Fátima Bernardes - Reprodução Internet

Publicado 11/12/2021 18:35 | Atualizado 11/12/2021 18:36

Rio - Fátima Bernardes, 59 anos, encantou os seguidores ao compartilhar uma foto de quando era jovem. Na tarde desse sábado (11), a apresentadora do "Encontro" relembrou o começo da carreira como jornalista.

"Esse é um dos meus primeiros registros trabalhando, cobrindo campeonatos esportivos entre colégios do Rio de Janeiro. Amo essa foto porque vejo o brilho nos olhos de uma jovem que começava a realizar um grande sonho: fazer jornalismo", iniciou ela na legenda da publicação.

"De lá pra cá, muita coisa mudou: tive a honra de levar à casa de milhões de brasileiros a cobertura de momentos históricos, de contar histórias que emocionam e fazem eu me emocionar também com elas. Eu me reinventei e me redescobri inúmeras vezes, sempre com a mesma paixão de fazer o que amo", continuou Fátima.

"O que não mudou é esse mesmo brilho nos olhos, de quem sonha acordada. E você, tem um sonho que te tira o sono?", finalizou.

