Vitão - Reprodução Internet

VitãoReprodução Internet

Publicado 11/12/2021 15:36

Rio - Vitão, 22 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos onde aparece vestido estilo "princesa" da Disney. Nas imagens, o cantor está usando um vestido azul, colares, longas tranças e até um espartilho.

fotogaleria

"O princeso que a Disney não tem", disparou um internauta. "aaaaa que coisa linda", comentou outra seguidora.

Porém, nem tudo foi somente elogios, já que o cantor foi chamado de "forçado" por alguns internautas. "Se forçar mais caga", disse uma seguidora no Twitter. "Quase fiquei surdo com o som do tabu quebrando. Ou seria o barulho das moedas do pink money caindo no cofre?", disparou outro.

Veja a publicação: