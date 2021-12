Gil do Vigor visitou São Francisco - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor visitou São Francisco Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2021 14:19

Rio - Gil do Vigor compartilhou em seu perfil no Instagram um local especial que visitou em São Francisco, na Califórnia. O economista fez um passeio para observar a Golden Gate, ponte famosa na cidade.

fotogaleria O quarto colocado do 'Big Brother Brasil 21' revelou que o local foi cenário do longa 'À Procura da Felicidade' e que a produção serviu de inspiração para que ele sonhasse cada vez mais alto.

"Finalmente podendo compartilhar com vocês essas fotos tão significantes pra mim. Estar nesse exato local me levou ao começo de tudo. Nessa ponte foi gravada parte do filme A Procura da Felicidade. Filme que inspirou praticamente todos os meus sonhos. Eu ansiava mais do que tudo poder vencer. E venci! Muito obrigado Deus, por todas as horas e bençãos. Continuem sonhando e não desistam!", escreveu na legenda.

Atualmente, Gil do Vigor mora nos Estados Unidos onde cursa seu PhD em economia.