Cantor celebrou seu trabalho estampado na Times SquareReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2021 11:33

Rio - João Gomes não ganhou nenhuma estatueta no Prêmio Multishow, mesmo concorrendo nas categorias Revelação do Ano e Experimente, mas não faltam motivos para comemorar. O cantor teve seu trabalho estampado na Times Square e aproveitou para desabafar.

"Eu quero confessar que até fiquei meio triste por não ter ganhado nenhum prêmio aquele dia. Mas me fez pensar pelo lado positivo em todas as bençãos Deus já tinha mandado. E de como tinha transformado minha vida nesse ano… então, ele me mostrou com isso… com essa imagem que a gente não precisa reclamar de nada. Só agradecer e entregar nas mãos dele pois ele já tá preparou o que é nosso", refletiu.

O cantor ainda deixou um sonho no ar. "Será que um dia vamos tocar um piseiro assim tão longe de casa? Deus seja louvado!"