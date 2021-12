Nasce Laura, filha de MC Poze e Vivianne Noronha - Reprodução

Publicado 11/12/2021 11:09

Rio - Nasceu, na noite desta sexta-feira, a bebê Laura, fruto do relacionamento de MC Poze com a ex-namorada Vivianne. O dois, que também são pais de Júlia e Miguel, compartilhou a primeira foto da filha com os seguidores nas redes sociais.

"Minha filha nasceu. Eu estou longe, mas papai chega amanhã, minha princesa", escreveu Poze nos stories do Instagram e logo depois postou uma foto em um avião voltando ao Rio.

"Obrigada, gente, por todas as mensagens. Estamos bem e deu tudo certo. Laurinha cheia de saúde!! Valeu, Deus. Obrigada, ela é perfeita!", escreveu Vivianne.