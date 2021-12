Felipe Neto - Reprodução

Publicado 11/12/2021 10:02

Rio - Aos 33 anos de idade, Felipe Neto é conhecido como youtuber, empresário, ator, comediante e escritor. Mas, sem dúvida alguma, o talento do rapaz na música nunca foi tema de nenhum de seus trabalhos. E, por isso, o público de Felipe se chocou ao ver o youtuber anunciar, em uma live, que ele era uma das atrações confirmadas para o próximo Rock in Rio.

Na madrugada desta sexta-feira, Felipe resolveu vir a público, nos stories do Instagram, e explicar o que aconteceu. Na tal live, Felipe dividia palco com Ludmilla e, ela sim, é uma das atrações confirmadas do Rock in Rio. Mas, durante a apresentação, Felipe se confundiu, leu o texto da colega e praticamente se convidou para o evento. "Eu comecei a ler o teleprompter. E no teleprompter tava lá: 'eu tenho uma coisa maravilhosa para contar para vocês, sobre o Rock in Rio, e como vocês sabem, eu vou estar lá'. Eu li o teleprompter que era pra Ludmilla ler. É ela que vai estar no Rock in Rio, eu li errado. Era pra ela ler. O que eu vou fazer no Rock in Rio, gente?", brincou o youtuber.