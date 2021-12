Inês Brasil posa com a filha para anunciar chegada do segundo neto - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2021 13:17 | Atualizado 11/12/2021 13:18

Rio - Na última sexta-feira (10), Inês Brasil contou para os seguidores que será avó mais uma vez. Monique, filha da cantora, está em sua segunda gestação e posou ao lado da mãe para revelar a novidade.

"Alô alô! Graças a Deus está chegando mais um netinho do poder de Deus da minha linda filha Monique. Te amo muito, minha filha, e seja bem-vindo o meu lindo netinho. Parabéns para o lindo papai que é o seu marido que eu amo tanto, meu genro e parabéns pra minha linda neta Ysabella, que vai ganhar um lindo irmãozinho. Bem-vindo. Viva todas as crianças. Fé em Deus em primeiro lugar", escreveu em seu perfil no Instagram.

A filha da cantora, Monique, deixou um comentário na postagem da mãe. "Ah, como agradecer ao meu Senhor Jesus Cristo por ter nascido no seu ventre. Minha mãe, minha amiga, meu amor todo seu. Te amo, melhor mãe do mundo", se declarou.