Gkay revela bastidores de pegação com João Guilherme na ‘Farofa’Reprodução/Montagem

Publicado 11/12/2021 12:04 | Atualizado 11/12/2021 12:14

Rio - A "Farofa da Gkay" continua dando o que falar. Em recente entrevista ao "Pod Delas", a anfitriã, de 29 anos, contou alguns detalhes sobre o que rolou durante os três dias de festa. Ela, por exemplo, contou que estreou o darkroom com João Guilherme, de 19 anos. "Nós fomos os primeiros a entrar e eu coloquei um segurança na porta. Mas não rolou, não dei. Ele é tímido", comentou ela, entre risos. "São pessoas que a gente fica para poder contar que já ficou", continuou ela.

Além de João Guilherme, Gkay também confirmou que ficou com Felipe Amorim e o promoter Matheus Novinho, que alegou recentemente ter participado de uma suruba com 11 mulheres. Em imagens divulgadas nas redes sociais, a aniversariante também apareceu aos beijos o cantor Kevi Jonny e o médico Gustavo Guimarães. Sobre isso ela brincou. "Quebrei meu celibato. Existia a lista da farofa e a lista que eu queria pegar. Então, para puxar conversa com o boy, eu chamava para ir à Farofa. Quando cheguei na festa, eram uns 20 boys que eu chamei para me pegar. Só que eu não dava conta. Chamei todas as classes, jogador de futebol, médico, tiktoker... Fui em todos os estados do Brasil. Todo mundo estava lá mesmo", disse ela.

Apesar de não ter dado conta de sua listinha, Gkay revelou que não dormiu sozinha: "Consegui dar atendimento e acordava no dia seguinte arrependidíssima, porque eu fico morta. Aí, você acorda e já tem um monte de gente, maquiador, stylist expulsando os boys". Mudando de assunto, a influenciadora ainda ressaltou que arcou com todos os gastos dos famosos que convidou, menos a passagem aérea. "Quando fechei o hotel, 20 dias antes da festa, soube que não tinha permuta. Pedi desconto. Quando a mulher me mandou o primeiro orçamento, já foi um baque. Mas respirei, e disse 'ok, vamos'. Aí veio a parte de produção. Camarim, palco. Tem artista que quer 100 toalhas brancas. Porra, para quê? Os artistas não me cobraram nada, os empresários me pediram 35 passagens aéreas. Tinha que pagar tudo, banda não toca de graça", revelou ela.