Lucas Souza, namorado de Jojo Todynho, é oficial do ExércitoReprodução Internet

Publicado 11/12/2021 16:03 | Atualizado 11/12/2021 16:04

"A gente vive num país muito preconceituoso, onde as pessoas acham que porque você é famosa e tem dinheiro, todo mundo vai se aproximar de você por interesse. E eu aprendi que nessa vida, só vive enganado quem quer", iniciou ela por meio dos stories do Instagram.

"Quando as pessoas apontam as outras, tão falando delas, mesmo de coisas que elas vivem. A gente não pode julgar as pessoas sem conviver, sem saber como sua vida é conduzida. Já passei por muita coisa na vida, bobona nunca serei", finalizou Jojo.