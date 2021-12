André Gonçalves recebe pedido de prisão domiciliar de outra filha - Reprodução

Publicado 11/12/2021 15:53

Rio - Depois de ter a prisão domiciliar decretada em processo movido pela jornalista Cynthia Benini pelo não pagamento da pensão da filha, Valentina, de 18 anos, André Gonçalves foi alvo de um novo pedido de prisão por pensão alimentícia. Desta vez, o processo foi movido pela filha mais velha Manuela, de 23 anos, que assumiu o lugar da mãe, Tereza Seiblitz, na ação.

fotogaleria Manuela cobra uma pensão mensal de R$ 6 mil após não aceitar o pagamento atrasado do acordo de R$ 20 mil sugerido pelo ator em outubro e pediu a prisão do pai em decorrência da dívida de R$ 109 mil.

Em entrevista para o jornal O Globo, André Gonçalves comentou a mágoa que sente pela situação com as filhas e revelou que as duas cortaram relações com ele. "Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido. Não há nada que me desabone na esfera federal, estadual ou municipal", disse.



Receoso sobre o seu futuro, o ator contou que decidiu interromper a carreira. "Então eu decidi parar, vou parar e encerrar a carreira. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu não vou suportar ser preso. Encerrando eu dou um novo passo na minha vida. Eu posso construir uma nova história. Não aguento mais tanta pressão por dinheiro. Eu venho com isso há cinco anos. Achando que todo dia vai ter um oficial de Justiça na minha porta, me acordando às 5h da manhã, de sobressalto. Há cinco anos eu vivo isso", desabafou.



André Gonçalves teceu críticas ao modo como a justiça condiz casos de pagamento de pensão alimentícia no país e confessou que tem medo de ir preso. "É cruel essa lei determinar a prisão em cárcere privado porque ela não resolve. Eu não tenho R$ 350 mil e nem R$ 110 mil. Eu vou preso. Então eu acho desproporcional porque como sou um trabalhador autônomo não posso pagar R$ 6 mil para um e R$ 4,5 mil para outro. Me sinto no paredão de fuzilamento. Não sou uma pessoa má. Nunca fui com eles. Um filho fazer isso com um pai. [...] nos últimos cinco anos eu me sinto um foragido, achando que a qualquer momento eu serei preso, sem o direito de defesa."

O ator admitiu que esperava que o imbróglio fosse "resolvido em família" e disse que foi um bom pai para seus filhos. "Eu acredito que para mim eu fui o melhor pai que eu tentei ser. Eles estão me botando como vilão, os meus filhos, eu não me sinto assim, eu me sinto injustiçado, cruelmente injustiçado, me sinto como um cidadão desassistido, não sou herdeiro, não tenho salário e nem contrato fixo com ninguém, então eles me transformaram no vilão da vida deles. O Malvado Favorito deles por dinheiro. Eles levam uma vida de rico e querem que eu sustente essa vida de rico, mas isso é impossível", concluiu.