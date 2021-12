Gkay e Ingrid Guimarães - Reprodução/Montagem

Gkay e Ingrid GuimarãesReprodução/Montagem

Publicado 11/12/2021 14:34

Rio - Assim como o resto do Brasil, Ingrid Guimarães também passou três dias acompanhando tudo o que estava rolando na Farofa da Gkay. A festa da influenciadora estava lotada de famosos e cheia de babados, tanto que a humorista lamentou não ter ido. Porém, a anfitriã revelou que convidou, sim, a comediante.



"Depois de três dias abduzida pela festa da Gkay, lembrei da frase que Alice Segretto disse no 'De Pernas pro Ar 1': 'Às vezes tenho a impressão que o mundo é uma imensa suruba que eu não fui convidada'", escreveu Ingrid Guimarães no Twitter.

Entretanto, Gkay desmentiu a humorista e revelou que ela foi convidada para a Farofa. "Eu não vi convite, não. Mas na próxima vou de bico porque você arrebentou no casting, na alegria e no entretenimento para gente que tava tomando chá em casa. Arrasou", respondeu Ingrid.

Treta antiga



Vale lembrar que a relação entre as duas nem sempre esteve tão boa assim. Em outubro, Ingrid Guimarães virou assunto ao chamar a atenção de Gkay publicamente. Isso porque, na ocasião, a humorista Gkay postou, em sua conta no Instagram, um vídeo dublando um áudio. Logo após a publicação, no entanto, Ingrid Guimarães fez um comentário na postagem da colega de profissão e chegou a chamar a atenção da jovem.



"Amada, dá o crédito. Esse áudio é da Tati, personagem da Heloisa Périssé", escreveu Ingrid na postagem. Algumas horas depois, o comentário de Ingrid já tinha viralizado. De um lado, fãs da dupla Périssé-Guimarães condenaram o uso créditos do áudio feito por Gkay. Por outro lado, os seguidores de Gkay alegaram que, atualmente, é comum não dar créditos aos áudios no Tik Tok e outras redes sociais.



Mesmo assim, Gkay decidiu dar o crédito a Périssé e chegou a responder o comentário de Ingrid dizendo que não sabia que o material era trabalho da comediante. Poucos minutos depois, no entanto, os comentários da 'treta' foram apagados.