Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2021 15:23

Rio - O humorista, cantor e digital influencer Whindersson Nunes se engajou na luta para ajudar cidades alagadas pelas chuvas na Bahia. Nesta sexta-feira, ele usou suas redes socias para pedir ajuda a empresários da região."Gente, algum amortecedor (a) potência na Bahia que tenha helicóptero pode me dar um força pra ajudar o pessoal atingido pelas enchentes ?? Entra em contato faz favor", pediu ele. Mais cedo, ele já tinha se manifestado a respeito: "Orçando helicópteros pra garantir que as doações cheguem, já chega!! Tamo junto nessa!".

As publicações foram acompanhadas de contatos para doações. "Doe alimentos, colchões, roupas, remédios e água potável, pix conhecimento: Nova Alegria: 73 991725720 (Júlia Cristina dos Santos Pereira). Itamaraju: 34552987000179 (CNPJ - Miguel Xavier). Jucuruçu: 73981365156 (Aiala Figueredo) 73982179346 (Camila Reis). Outros famosos, como Gil do Vigor e Felipe Neto, também usaram seus perfis para solicitar doações.

A chuva atingiu principalmente a região sul e extremo sul do estado, desde terça-feira, deixando famílias desabrigadas, pessoas desaparecidas e ruas alagadas. Cidades turísticas, como Porto Seguro, Ilhéus e Maraú, estão na lista de locais atingidos pelo temporal. Nesta sexta-feira, o governador Rui Costa pediu que as famílias deixem as residências que oferecem algum tipo de risco.

Em setembro, o piauiense enviou um avião para ajudar no combate aos incêndios na zona rural do município de São Raimundo Nonato, Sul do Piauí.