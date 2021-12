Mah Tavares e Whindersson Nunes tiveram um affair - Reprodução

Publicado 11/12/2021 17:40

Rio - Whindersson Nunes, 26 anos, tem sido uma das figuras públicas mais ativas em arrecadar recursos para as vítimas das chuvas que atingiram o Sul da Bahia, deixando muitas pessoas em situação de risco. O youtuber fez questão de agradecer o apoio da cantora Anitta.

"Anitta com duas ligações ajudou mais do que um bando de rico nojento que me oferece jato pra me buscar pra festinha e na hora de pedir a merda de um helicóptero fazem de conta que não entendem a gravidade do que a gente fala. Enfim, obrigado Anitta, de coração", escreveu ele através da sua conta do Twitter.