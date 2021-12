Filhas gêmeas de Gugu Liberato comemoram 18 anos ao lado da mãe e do irmão - Reprodução

Publicado 12/12/2021 12:03

Rio - Marina e Sofia Liberato, as filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, usaram as redes sociais para compartilhar fotos da festa que aconteceu nesta sexta-feira (10), em comemoração ao aniversário de 18 anos das duas.

Nas imagens, além das aniversariantes, aparecem João Augusto, o irmão mais velho delas, e a médica Rose Miriam Di Matto, a mãe dos três. As imagens podem indicar que as recentes desavenças familiares já ficaram para trás – em relação a herança deixada pelo apresentador, que faleceu vítima de um acidente doméstico em novembro de 2019.

"Alguns registros da minha festa de 18 anos", escreveu Marina, na legenda. Apesar da comemoração ter acontecido no dia 10 de dezembro, o aniversário das gêmeas acontece somente no dia 25 de dezembro.