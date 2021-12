Paulinho da Viola no velório de Monarco - O DIA

Paulinho da Viola no velório de MonarcoO DIA

Publicado 12/12/2021 14:47

Rio - Paulinho da Viola teve a difícil tarefa de se despedir de um de seus grandes amigos neste domingo. O cantor e compositor esteve, na tarde deste dia 12 de dezembro, no velório do Mestre Monarco, morto aos 88 anos. Paulinho da Viola e Monarco eram amigos há 57 anos.

fotogaleria

Emocionado, o sambista, que também é baluarte da Portela, falou sobra a importância do amigo para a escola e para o samba. "Monarco era história, era a voz de um tempo que não temos mais. Cada encontro com ele a gente descobria que não sabia nada. Já tem um grupo preocupado que os mais novos não dependam apenas do conhecimento e da oralidade dos mais antigos. Mas tentar registrar todas estas histórias das escolas de samba, não só da Portela, para que a história não fique cortada. Monarco estava sempre presente, dos mais antigos era o que mais estava aqui na Portela", disse o músico, que ainda destacou a composição preferida do amigo.

"Quando eu cheguei na Portela, em 1964, o samba mais cantado dele era 'Portela, passado de Glória', um samba muito bonito", lembrou.