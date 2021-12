Agatha Moreira - Reprodução Instagram

Publicado 12/12/2021 17:06

Rio - Agatha Moreira, 29 anos, tirou um tempo para relaxar após finalizar as gravações de "Verdades Secretas 2", da Globoplay. Neste domingo (12), atriz compartilhou um série de fotos onde aparece curtindo um dia de sol em Miami, nos Estados Unidos.

A artista está curtindo as férias ao lado de Julia Byrro, que interpreta Lara no folhetim de Walcyr Carrasco. As duas estão hospedadas em um resort de luxo em Miami e estão dividindo os momentos de lazer com os seguidores.