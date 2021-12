Luísa Sonza - Reprodução Internet

Publicado 12/12/2021 16:39

Rio - Luísa Sonza, 23 anos, abriu o jogo sobre sua sexualidade no programa "Altas Horas", na noite deste sábado (11). A cantora, que é bissexual, falou que teve uma certa resistência em falar sobre o assunto com seus pais por sentir vergonha.

"Eu já estava muito segura de mim quando me assumi, mas ainda assim morrendo de vergonha dos meus pais. Ainda sinto vergonha, e estou falando disso no Altas Horas, olha que legal onde eu me meto. Isso é considerado um tabu", disse ela.

A artista ainda revelou que sua mãe, Eliane Sonza, pensou que ela era lésbica e que os namoros com homens não eram reais. "Eu namorei três anos um menino, e ela tinha certeza que era de fachada. Um dia, eu estava solteira e meu pai falou: 'Agora vamos ver se terei um genro ou uma nora'. E eu disse 'Isso aí'. Essa foi a única conversa que tive com meus pais", completou Sonza.