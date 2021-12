Marisa Monte consola a viúva de Monarco - Reginaldo pimenta/agência o dia

12/12/2021

Rio - Aconteceu neste domingo (12), na quadra da Portela, o velório de Monarco, Presidente de honra da agremiação que faleceu no sábado. O sambista estava internado desde o dia 21 de outubro no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá e não resistiu. Marisa Monte esteve entre os famosos que foram se despedir do portelense.

Uma das primeiras a chegar, a cantora relembrou encontros com Monarco. "Ele foi um brilhante compositor que deixou sambas que serão cantados pra sempre nas rodas de samba. Sempre era muito gostoso conversar com ele. Tinha a cabeça muito lúcida. A educação, a gentileza a altivez, foram sua marca. É uma perda muito grande, mas também foi um privilégio para nós termos convivido com um homem tão brilhante", declarou.

Nas redes sociais, Marisa Monte havia homenageado o portelense ao saber de seu falecimento. "Monarco sempre foi um mestre nato, de personalidade generosa que gostava de compartilhar seu saber e suas histórias. Sua memória prodigiosa guardava os melhores sambas e era nossa enciclopédia. Testemunha viva da história do samba, a ele a gente recorria quando queria saber sobre os assuntos dos bambas. Um homem generoso e gentil. Um grande brasileiro. Nesse dia eu pude dizer o quanto o amo e digo agora que o amarei para sempre. Obrigada mestre, você viverá eternamente", publicou no Instagram