Publicado 12/12/2021 15:54

Rio - Agora é hora de alegria. Silvio Santos completou 91 neste domingo (12). O dono e apresentador do SBT recebeu homenagens e felicitações de diversos famosos nas redes sociais. Sônia Abrão e Mara Maravilha celebraram a vida do 'Dono do Baú'.

"HOJE É 'NIVER' DE SILVIO SANTOS!!! 91 ANOS! Tinha que ser num domingo, dia que sempre foi dele, né? Loooooooooooonga vida ao Rei! Ate a volta a TV em 2022!", escreveu a apresentadora do 'A Tarde é Sua', da RedeTV!

Mara Maravilha também deixou sua mensagem de carinho. "SILVIO SANTOS: PARABÉNS E EU TE AMOOOO meu 'paitrão'. Esse ano tem presente como sempre, mas o maior e melhor presente é poder te ver com muita saúde e desfrutar de momentos tão especiais ao seu lado. Te dedico essa linda canção, de rei para rei : COMO É GRANDE O MEU AMOR POR VOCÊ... VIVA O REI DA TELEVISÃO BRASILEIRA: SILVIO SANTOS, O MITO, A LENDA .... O SER HUMANO EXTRAORDINÁRIO!"

A contratada da emissora, Eliana Michaelichen, relembrou momentos com o apresentador. "Visitando meu baú de memórias encontrei um histórico de muito carinho, respeito e gratidão. Estou representando, neste vídeo, os abraços que seu público e admiradores gostariam de te dar. Que honra a minha. Parabéns pelo aniversário e obrigada por tantos anos de entretenimento com alegria, competência e verdade. Volte logo! Viva! Saúde!!!", publicou no Instagram.

"Hoje é dia dele!!! Parabéns Silvio Santos! Muita saúde! Deus te abençoe grandemente!", desejou Celso Portiolli.



