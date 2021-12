Jonathan Couto - Reprodução Internet

Jonathan CoutoReprodução Internet

Publicado 12/12/2021 19:42

Jonathan Couto sofreu um acidente de carro na madrugada deste domingo (12) no Rio de Janeiro. Apesar do susto, o estado de saúde do influencer é estável e ele já está se recuperando com a família em casa.

fotogaleria

Em nota à imprensa, compartilhada pelo próprio, nas redes sociais: "Ele tranquiliza os amigos e fãs sobre seu estado de saúde estável e afirma que se encontra recuperando em casa, com a família. O empresário aproveita também para agradecer as mensagens de carinho e a preocupação de todos, e em breve estará totalmente bem".

O cantor ainda tranquilizou os seguidores, afirmando que está bem. "Estou bem galera. Agradeço pelo carinho e por todas as mensagens. Peço as orações de todos por tudo e por todos nós. Quando eu estiver bem, volto para falar sobre tudo. Algumas dores são tão fortes que nem essa física é capaz de superar. Vai dar tudo certo. Deus está na frente de tudo”, completou.