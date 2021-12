Lary Bottino - Reprodução/Instagram

Rio - Assim como outros ex-participantes, Lary Bottino já está confinada para o episódio especial de 'A Fazenda 13', que marca o fim do reality e consagra o campeão da edição. Mas, pelas redes sociais, ao ser perguntada sobre o clima de reencontro, a influenciadora fez questão de dizer que não só não está feliz em estar de volta no programa, como não quer encontrar com nenhum outro colega de confinamento.

"Não tenho o menor interesse, gente. Tô aqui só porque tenho que cumprir contrato. Não falei com ninguém depois. Então, não tem porque falar agora. Tô na paz do meu Senhor aqui no meu quartinho. Não tem ninguém que eu queira encontrar", disse.