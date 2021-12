Anitta & Pedro Sampaio - Belém do Para.foto © Vincent Rosenblatt - © Vincent Rosenblatt

Publicado 13/12/2021 07:00

Rio - Anitta e Pedro Sampaio dividiram os vocais pela primeira vez na música 'No Chão Novinha', que foi lançada na última quinta-feira. “Tudo relacionado a essa música foi e está sendo incrível. Trabalhar com a Anitta, que além de minha amiga, é uma artista sensacional, foi um presente. Nos divertimos demais e acredito que chegamos num resultado muito bacana. Um funk para dançar até o chão, literalmente”, comemora o DJ. Anitta reforça que a canção "traz funk raiz, calor e batidão".

O ritmo dançante, inclusive, pode atravessar fronteiras. É que, segundo Pedro Sampaio, a música tem tudo para ser um sucesso no exterior. "É uma música que tem uma pegada gringa, a sonoridade dela a torna um funk global", analisa. A Poderosa, que está bombando com sua carreira internacional, concorda com o amigo. “Agora tem muita gente lá fora vendo o que eu faço. Eu acho essa canção até um pouco similar com as outras, mas tem tudo a ver eu fazer neste momento, pois existe um público novo que está começando a chegar em meu trabalho, e que ainda não ouviu o Pedro. Então, faz sentido lançar agora”, diz.

Clipe gravado no Pará

O clipe de 'Novinha No Chão', lançado na sexta-feira, é um sucesso à parte. Gravado no Pará, com as participações das influenciadoras Ruivinha de Marte e Leona Vingativa, o vídeo traz referências dos tradicionais paredões brega. “Em cada clipe gosto de trazer uma coisa cultural. Dessa vez pensei na aparelhagem de Belém, e resolvemos fazer lá. Muitos brasileiros não sabem o que é a festa da aparelhagem. É legal, o próprio povo do Pará foi falando”, destaca a Poderosa.

Anitta também revela que ficou encantada com o público da região. "O povo falou que não ia dar certo, que as pessoas iam se aglomerar e pisotear e eu falei que não, que ia dar bom sim. Eles foram muito calorosos, respeitaram a gravação. Teve um cara que chegou a invadir, a gente lá tirando foto e ele veio me agarrando e falando: ‘Minha mulher’. Foi engraçado”, lembra. No entanto, a maioria respeitou suas orientações durante as gravações. “Teve uma hora que precisei gravar um áudio, e lá tinha umas duas mil pessoas. O povo parou e ficou em silêncio total. Eu fiquei chocada”.

Pausa na rotina agitada

Com a agenda cheia de compromissos, Anitta e Pedro Sampaio contaram como fazem para preservar a saúde mental em meio a tanto trabalho. “Não preserva”, brinca o cantor, que completa: “A gente vai aprendendo. Eu amo fazer o que faço. Não dou limite para aquilo. Não tem hora, melhor momento. Isso causa certa exaustão, mas não por não gostar do que faço, mas porque fica muito. E quando fica exagerado, transborda”, explica.



A funkeira também revela o que faz para relaxar em seu tempo livre. "Já tentei várias coisas. Terapia, várias coisas assim. Já tentei meditação. Pensei que ia resolver, melhorar. O que eu realmente percebi que melhora muito para mim é trabalhar menos, descansar mais, ficar mais à toa, tirar mais tempo para ficar comigo mesma, com amigos. Eu consigo desligar, mas é um loop", afirma. No entanto, devido sua carreira internacional, o tempo de descanso fica mais escasso, já que Anitta precisa ir para os Estados Unidos cumprir alguns compromissos. "Eu estava tendo uma vida ótima até novembro, por exemplo. Eu estava saindo, ficando de boa em casa. Isso é a maneira como cuido da saúde mental. Mas agora, depois de novembro, está impossível desde que abriram as fronteiras, porque fiquei indo e voltando. Até o Natal vou e volto duas vezes pra fora. Tem horas que começo a me sentir ficando meio doida e que preciso de férias. Sei que é uma coisa de fim de ano. Mas vou tirar descanso em janeiro, caso contrário vou surtar”.

E quando as férias chegarem, a artista 'vira a chavinha' e não quer saber de trabalho. “Quando estou relaxando só penso em quem vou pegar, qual cachorro vou adotar, o que vou comer”, diverte-se.