Celebridades

Cantora tem perfil no Instagram desativado após relatar ataques nas redes sociais

Marina Sena foi a vencedora de três categorias do Prêmio Multishow. A artista revelou, recentemente, que desde que recebeu as honrarias vem sendo alvo de críticas de admiradores do cantor João Gomes

Publicado 13/12/2021 12:24 | Atualizado há 3 horas