Gkay e Ana Maria BragaReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2021 17:42

Rio - A influenciadora Géssica Kayane não perdeu tempo durante uma tarde de gravação nos Estúdios Globo, em São Paulo, nesta segunda-feira (13). A tiktoker compartilhou um clique tirado nos bastidores com Ana Maria Braga e avisou aos seguidores qual foi o resultado do encontro com a apresentadora de 72 anos.

Nos comentários da publicação, os fãs da atriz já ficaram animados com a presença da apresentadora do 'Mais Você' na próxima edição da festão. "Que arraso! Imagina a Ana Maria Braga pegando os 'boy' por lá? Namaria sabe escolher bem", comentou um internauta. "Quero dar uma volta com ela na minha motinha", brincou a humorista conhecida como Pequena Lô, que viralizou com os vídeos em que aparece dando carona para amigos durante a farra.

Confira a publicação: