Ana Maria Braga surge em clique raro com a famíliareprodução do instagram

Publicado 13/12/2021 21:46

Rio - Ana Maria Braga, de 72 anos, compartilhou com seus seguidores um momento do batizado do neto, Varuna, neste domingo. A apresentadora publicou, no Instagram, um raro clique em família, em que aparece com a filha Mariana Maffeis, o genro, o professor de yoga colombiano Badarik González, o filho Pedro Maffeis e mais duas amigas. "Varuna batizado. Que dia especial", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Os fãs de Ana logo se manifestaram: "Lindo bebê. Parabéns que as bençãos estejam nós caminhos de todos", escreveu um. "Família maravilhosa", comentou outro. "Bençãos infinitas para a vida do Varuna e sua família", destacou um terceiro.