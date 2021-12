Boninho - reprodução do instagram

Boninhoreprodução do instagram

Publicado 13/12/2021 20:13

Rio - Boninho causou o maior furor em seu Instagram ao dar um spoiler da nova casa do 'Big Brother Brasil 22', nesta segunda-feira. O diretor da TV Globo publicou um vídeo mostrando um quarto todo preto. "Gente, andando por aqui. Quarto preto. Será? Caramba. Que será isso? Vamos descobrir agora", disse ele. Vale lembrar que algumas edições do reality já tiveram um quarto completamente branco. Na legenda, o marido de Ana Furtado escreveu: "Estamos prontos… BBB 22 esquentando as turbinas. Que quarto é esse?".

Nos comentários, alguns ex-participantes do programa se manifestaram: "Me chama! Quero conhecer o quarto preto", pediu Gil do Vigor. "Quarto preto é tipo o quarto da 'farofa da gkay' e lá terá todos os tons de cinza?", perguntou Anamara. Manu Gavassi postou uma carinha de surpresa. Já Rafa Kalimann publicou um emojo com olhinhos de coração.

A nova edição do 'Big Brother Brasil' começa dia 17 de janeiro e será comandada por Tadeu Schmidt.