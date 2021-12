Gil do Vigor afirmou torcer por Solange Gomes em ’A Fazenda’ - Reprodução

Gil do Vigor afirmou torcer por Solange Gomes em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 13/12/2021 19:34

Rio - Gil do Vigor foi alvo de críticas após revelar que torce para que Solange Gomes vença 'A Fazenda 13'. O ex-BBB revelou seu apoio por meio de um comentário em uma postagem do perfil da peoa no Twitter e desagradou os fãs de Rico Melquiades, que também participa do reality rural.

fotogaleria "Se preparem para amanhã! A Sol merece essa vaga na final!", pediu os administradores da rede social da peoa. "Amo tanto minha Sol!!! Vai dar tudo certo", respondeu Gil. A mensagem foi deletado por causa da repercussão.