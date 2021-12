Geisy Arruda - Reprodução

Geisy Arruda Reprodução

Publicado 13/12/2021 18:00 | Atualizado 13/12/2021 18:59

Rio - Geisy Arruda, 32 anos, contou, nesta segunda-feira, que enfrentou problemas em sua viagem para Portugal. Ela não conseguia ter acesso aos estabelecimentos para se alimentar, pelo fato de estar sem acesso ao comprovante de vacinação da covid-19. O perrengue ocorreu por conta do aplicativo do SUS (Sistema Único de Saúde) ter ficado fora do ar, devido a um ataque de hackers.

fotogaleria