Viih Tube desabafa após noitada e fala sobre 'ressaca moral' - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2021 18:15

Rio - Viih Tube lançou recentemente a autobiografia "Cancelada", em que fala sobre os cancelamentos que já enfrentou nas redes sociais. Além disso, a ex-BBB revelou ter sido estuprada, quando tinha 16 anos, em trecho do livro divulgado pelo site Splash nesta segunda-feira (13).

A influenciadora conta que realizava uma viagem quando conheceu um rapaz e chegou a trocar alguns beijos e carícias. Porém, a youtuber diz que o jovem avançou o contato contra sua vontade: "Disse 'não' diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada. Mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo", desabafou.

Em seguida, Viih Tube afirma que se sentiu culpada pela situação e por isso não teria tido coragem de abordar o assunto anteriormente. A ex-sister acrescenta que entendeu que mulheres não deveriam ser responsabilizadas por crimes deste tipo: "A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Naquela época, não tinha consciência de que não precisava me envergonhar. É o tipo de coisa que a gente não esquece", relatou a atriz.

"Até hoje, sou obrigada a conviver com o homem que me estuprou, porque trabalhamos no mesmo meio, o que me dá calafrios", revelou a influenciadora, que não revela a identidade do agressor em nenhum momento. Viih Tube ainda contou que nunca denunciou o rapaz por ter medo da polícia não acreditar em suas acusações, mas garantiu que faz questão de alertar outras mulheres sobre o garoto.