Marina Ruy BarbosaReprodução Internet

Publicado 13/12/2021 16:44 | Atualizado 13/12/2021 18:58

Rio - Marina Ruy Barbosa, 26 anos, publicou uma série de imagens em seu Instagram para promover uma linha de bronzeadores e iluminadores corporais. A atriz, que está com a pele bem bronzeada, foi acusada de "blackface", quando alguém branco cobre o rosto com tinta preta para fazer referência a uma pessoa negra, prática considerada racista.

"Blackface? Entregou!", escreveu o internauta. A ruiva prontamente questionou: "Blackface pois eu passei um produto que deixa a pele dourada e com iluminador?".

Marina também se manifestou em seu Twitter sobre os comentários de ódio que recebe. "Fazem questão de incitar e incentivar onda massiva de hate com todos os artistas que eles não simpatizam e não gostam. Mas na hora do setembro amarelo… Me deixem trabalhar em paz galerinha do ódio", desabafou a atriz.