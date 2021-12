Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Rio - Juliette Freire impressionou os seguidores, nesta segunda-feira (13), ao compartilhar um vídeo para comemorar o Dia do Samba. Em postagem no Instagram, a campeã do 'BBB21' canta alguns dos sucessos do gênero, enquanto é acompanhada apenas por um violão. Na legenda, a cantora e influenciadora celebrou a data especial e ainda lembrou o aniversário de Luiz Gonzaga, que completaria 109 anos hoje.

"Das coisas que eu amo nessa vida, o forró tá alí, ocupando um lugar muito especial no meu coração. Hoje é dia desse ritmo tão gostoso, que foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, e é também aniversário do nosso mestre Luiz Gonzaga. Nada mais justo do que comemorar cantando, né?!", escreveu a ex-sister. No vídeo publicado, a paraibana ainda mostra todo seu gingado ao dançar as canções que marcaram a história do gênero.

Em seguida, Juliette finalizou o texto da postagem com um agradecimento aos artistas nordestinos: "Obrigada a todos os cantores, compositores e músicos que levam a nossa cultura nordestina adiante com tanta beleza e força. É a nossa história contada e cantada ao som da sanfona, zabumba e triângulo. Viva o forró!", encerrou.

