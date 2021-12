Marina Sena - Fernando Tomaz

Publicado 13/12/2021 15:39 | Atualizado 13/12/2021 15:46

Rio - A cantora Marina Sena usou seu Twitter para compartilhar um desabafo após ter sua conta no Instagram desativada , nesta segunda-feira (13). Dona do hit "Por Supuesto", a artista de 25 anos voltou a falar sobre os ataques que tem recebido desde que venceu duas categorias no Prêmio Multishow, sendo consagrada uma das grandes revelações da música brasileira em 2021.

"Derrubaram minha conta do Instagram, coincidentemente ou não, eu recebi nos últimos dias uma avalanche de hate por ter vencido duas categorias o Prêmio Multishow ('Experimente' por voto popular e 'Revelação' pelo super júri). Mas antes disso eu já tinha recebendo muito hate por um incômodo das pessoas com a minha voz", começou a mineira, que também levou o prêmio pela "Capa do Ano", com o álbum "De Primeira".

Marina seguiu relembrando sua trajetória até o momento em que se tornou vítima das ofensas: "Um dia, lá em Taiobeiras, eu sonhei em ser artista, mudar minha vida e da minha família. Fiz o meu melhor, estou há 7 anos trabalhando, e agora finalmente consegui algum reconhecimento por tudo que já fiz. Hoje, posso dizer que a experiência tem se tornado insuportável, porque o que estão fazendo não é apenas dando suas opiniões, o que estão fazendo é bullying muito sério", declarou.

"Muita gente me fala: seja forte, sucesso é assim! Mas eu não posso achar normal isso, nem ninguém deveria, isso mostra a decadência em que se encontra a sociedade, e quantos artistas incríveis a gente deve perder pra maldade", lamentou a cantora.

A artista finalizou a postagem afirmando que sua equipe trabalha para recuperar o perfil no Instagram e não escondeu a chateação com o ocorrido: "Tô triste, por mim, por todas as pessoas que passam por isso, mas tô muito mais triste por saber que é esse o mundo em que a gente vive, de pessoas tão ruins. Estamos em contato com o Instagram, que ainda não justificou nem explicou o que aconteceu. Espero que tudo se resolva logo", encerrou.

sobre tudo que tá acontecendo pic.twitter.com/ATT9hNTKtB — Marina Sena (@amarinasena) December 13, 2021

Apoio de fãs e artistas

Após ter seu perfil no Instagram desativado, Marina Sena se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais. Ao publicar o longo desabafo em seu Twitter, a cantora recebeu diversas mensagens de carinho de fãs e colegas: "Um absurdo isso. Que mundo horrível, que horror!!! Estamos com você, viu? Você não está sozinha e sua estrela é grande! Vai brilhar ainda mais", comentou Duda Beat.

"Só digo uma coisa: sozinha você não tá", escreveu Whindersson Nunes. "Você é incrível", acrescentou Priscilla Alcântara. "Amiga, não temos que ser fortes o tempo todo nada. Quando estamos e somos fragilizadas, precisamos descansar. Deixe que sua equipe resolva as coisas. Você tá fazendo seu trampo. Descanse", completou Linn da Quebrada.