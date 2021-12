Larissa Manoela - Reprodução

Larissa Manoela Reprodução

Publicado 13/12/2021 12:59

Rio - Larissa Manoela completa 21 anos de idade no próximo dia 28 e já começou as comemorações. Mas, desta vez, a jovem atriz preferiu fazer tudo de um jeito bem discreto. Lari deu uma festa no fim de semana, mas todos os convidados tiveram os celulares confiscados. A única no poder de um aparelho telefônico era ela mesma, a anfitriã.

fotogaleria

Neste domingo, Lari foi às redes sociais contar sobre a festa para que não houvessem boatos. No texto, Larissa ainda contou que todos os registros da festa foram feitos por câmeras analógicas. "Aos que estavam especulando... sim! Resolvi comemorar o fato de termos sobrevivido a esse ano. Eu amo fazer festas mesmo que antecipadas de aniversário e tinha esperança que em 2021 eu pudesse comemorar. Aconteceu! E esse foi um único registro feito pelo meu celular porque ele era o único presente. De resto, talvez a gente só veja em 2050 porque as fotos foram analógicas. Teve teste PCR, carteira de vacinação obrigatória, celulares confiscados, convidados perfeitos e muita alegria! Gratidão pelos momentos e pela vida!", escreveu.

Nesta segunda-feira, a atriz resolveu dar mais um gostinho da comemoração para os fãs e postou parte do seu look.

Confira: