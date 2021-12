Marina Sena - Fernando Tomaz

Marina SenaFernando Tomaz

Publicado 13/12/2021 12:24 | Atualizado 13/12/2021 12:29

Rio - A cantora Marina Sena teve seu perfil no Instagram desativado nesta segunda-feira. A queda aconteceu um dia após a artista ter feito um desabafo sobre os ataques que vem recebendo após ter ganhado três categorias no Prêmio Multishow, que aconteceu no dia 8 de dezembro.

Ela levou os troféus nas categorias "Artista Revelação", "Capa do Ano" e "Experimente". O sucesso de Marina vem da viralização no TikTok da música "Por Supuesto" e de seu álbum de estreia, "De Primeira". Logo após a premiação, a artista relatou os ataques no Twitter. "Ser mulher na música é fod*. Você começa a crescer e as pessoas já colocam o mérito das suas conquistas em algo que não é você. Que dia que a gente vai poder ficar em paz em comemorar o que a gente fez com muito esforço? Que dia que as pessoas vão aprender a ver uma mulher crescendo?", escreveu.

Muitos fãs do cantor João Gomes responderam ao questionamento de Marina. "O problema é que você ganhou algo que não merecia. Não tem nada a ver com ser mulher. O João é do Nordeste e por aí vai", disse uma pessoa em resposta a cantora no Twitter. "Sem desmerecer seu trabalho, você deve ter ralado muito, mas o João foi melhor nesse ano, hypou mais. Nada a ver por você ser mulher, até porque não é só mulher que canta", disse outra pessoa.

O perfil de Marina desapareceu do Instagram nesta segunda, sem explicações. A cantora ainda não se pronunciou sobre o assunto.