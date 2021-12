Jonathan Couto e Josué - Reprodução Internet

Jonathan Couto e JosuéReprodução Internet

Publicado 13/12/2021 15:24

Rio - Jonathan Couto, 27 anos, publicou um momento de carinho com seu filho, Josué, de 2 anos. O influenciador e sua ex-esposa, Sarah Poncio, perderam a guarda do pequeno, já que a mãe biológica entrou com uma pedido na justiça para que Josué retornasse ao seu antigo lar, alegando problemas psicológicos.