Sarah Poncio e os filhosReprodução/Montagem

Publicado 09/12/2021 11:35 | Atualizado 09/12/2021 14:15

Rio - Josué, que estava em processo de adoção pelo casal Jonathan Couto e Sarah Poncio, vai voltar para a mãe biológica. Segundo o perfil 'Caso Família', que cobre os bastidores da família Poncio, a mãe biológica alega estar mal psicologicamente e pediu na Justiça para que Josué voltasse para casa. Ela recebeu a guarda concedida por um juiz.

A criança foi adotada no início do ano passado pelo casal, após descobrirem pela babá da família a história de uma criança que passava por necessidades. Josué foi levado para a mansão dos Poncio e morava lá desde então. A página diz que a criança irá voltar para a casa da mãe biológica na próxima semana.

Pelos stories, a família se pronunciou com vídeos. Sarah publicou um vídeo de Josué a chamando de mãe em janeiro de 2020 e outro com ela brincando de bater palmas com ele.

Saulo Poncio publicou um story preto e branco com 'o fim' escrito em inglês com um emoji triste e um coração quebrado. A esposa de Saulo, Gabi Brandt, publicou diversas fotos e vídeos de Josué brincando com os filhos dela.

Posicionamento

Por meio de sua assessoria de imprensa, a família Poncio se pronunciou sobre a 'perda' do filho.

"De acordo com a assessoria de imprensa, a família da apresentadora e influenciadora digital Sarah Poncio, vem a público se pronunciar sobre a decisão da mãe biológica de Josué Marcio de solicitar a guarda da criança, interrompendo um processo de adoção já em andamento, iniciado por Sarah. Ao tomar conhecimento dos fatos, a família Poncio se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança.

Ao primeiro contato de olhares, Sarah se sentiu conectada com Josué. A decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, provendo um lar adequado, repleto de amor e carinho. Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho.

O amor de mãe é um sentimento inexplicável e capaz de fazer tudo pelos pequenos. A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado. Sarah agradece as mensagens de apoio e orações feitas através das redes sociais. Seguimos desejando tudo de melhor para o Josué, que sempre terá seu espaço no lar da família Poncio"