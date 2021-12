Que popozão! Namorada de Jottapê comemora aniversário com look ousado

Rio - Estefany Boro, namorada do funkeiro Jottapê, comemorou seu aniversário de 23 anos com um festão e tanto em uma casa de eventos em Osasco, em São Paulo, na noite desta terça-feira. A jovem atraiu todos os olhares com modelitos bastante ousados, que ressaltavam seu bumbum. Famosos como a ex-BBB Flay e a MC Mirella prestigiaram o evento.

