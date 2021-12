Influenciadora Geisy Arruda - Reprodução/Instagram

Influenciadora Geisy ArrudaReprodução/Instagram

Publicado 14/12/2021 09:06 | Atualizado 14/12/2021 09:36

Rio - De férias em Portugal, Geisy Arruda, de 32 anos, foi barrada ao entrar em um restaurante da capital, Lisboa, nesta segunda-feira. A influenciadora contou que o estabelecimento não conseguiu ler o QR Code do comprovante de vacinação contra a Covid-19 emitido pelo estado de São Paulo. Devido ao ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde, ela não conseguiu mostrar o comprovante emitido pelo governo federal, o ConecteSUS.

“A mulher não conseguiu ler meu passaporte. O e-São Paulo não se lê aqui. O do SUS está fora do ar. E não me vendeu comida, disse que eu tinha que fazer um PCR. Um PCR para comer”, disse ela, incrédula, por meio do Instagram Stories.

Na sequência, a influenciadora acalmou os fãs e disse que conseguiu comer ao encontrar um restaurante com profissionais brasileiros, comum na capital portuguesa. “Minha sorte é que vim em outro restaurante, com atendentes brasileiros, e fui compreendida. Não tenho culpa se meu QR Code não é lido neste país. Quero Brasil. Brasil, se eu te critiquei, me desculpa. Eu já estou de saco cheio desse negócio", comentou a ex-participante do reality show "A Fazenda"