Ataque hacker tira do ar sites do Ministério da Saúde e ConecteSUS - Reprodução

Ataque hacker tira do ar sites do Ministério da Saúde e ConecteSUSReprodução

Publicado 10/12/2021 08:31 | Atualizado 10/12/2021 08:48

O site do Ministério da Saúde saiu do ar na madrugada desta sexta-feira, 10, após ter sofrido um ataque hacker. Além do portal oficial, as plataformas do ConecteSUS, Painel Coronavírus e DataSUS também foram afetadas.

Ao tentar acessar o site, usuários se depararam com uma mensagem afirmando que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. "Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB de dados está em nossas mãos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia o texto.

Abaixo, havia dados de um telegram e um e-mail. A autoria foi assumida pelo LAPSUS$ Group. Na mensagem, os invasores afirmaram que o site sofreu um "ransonware". Esse tipo de invasão é conhecida como um vírus que sequestra o conteúdo do computador da vítima e é cobrado um valor pelo resgate. Geralmente, os criminosos pedem em criptomoedas para dificultar o rastreamento.

Na manhã desta sexta-feira, a mensagem desapareceu dos sites, mas o acesso nas plataformas ainda continua indisponível.

Usuários que tentaram acessar o ConecteSUS, plataforma para acesso ao cartão de imunização contra covid-19, afirmaram que os comprovantes não estavam constando na ferramenta.

Em setembro, o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi hackeado. O alvo foi a parte do portal em que consta o formulário de Declaração de Saúde do Viajante. O caso aconteceu após a agência decidir pela interrupção do jogo de futebol pelas Eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina.

O formulário que sofreu o ataque cibernético é obrigatório para todas as pessoas que entram no Brasil. Naquela ocasião, o documento foi preenchido com informações falsas por quatro atletas argentinos, que não informaram a passagem pelo Reino Unido nos últimos 14 dias.

O Ministério da Saúde, até o momento, não se pronunciou sobre o ataque hacker.