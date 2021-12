Bombeiros fazem buscas após tromba d'água atingir cachoeira em Lavrinhas, no interior de São Paulo, neste domingo - Reprodução/Twitter Corpo de Bombeiros

Publicado 13/12/2021 09:58

O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou a morte de três pessoas na cidade de Lavrinhas, interior do estado, após uma tromba d'água afetar uma cachoeira na região, na tarde deste domingo, 12. Ao todo, 16 pessoas foram resgatadas no local e uma mulher ainda está desaparecida.

Sobre a oco. com pessoas em risco, na região do município de Lavrinhas, informamos infelizmente que mais 1 vítima em óbito foi encontrada subindo o nº para 3. As buscas serão retomadas amanhã. Força aos familiares. #193S pic.twitter.com/lJhCUCLFDY — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 13, 2021

Segundo os bombeiros, o município foi afetado por uma forte chuva. O nível do rio subiu, surpreendendo os banhistas que estavam na cabeceira do Rio do Braço, na cachoeira do Rancho do Zé Neto. Alguns foram arrastados.

Os corpos encontrados neste domingo são de três mulheres com idades entre 22, 29 e 65 anos. As buscas na região serão retomadas nesta segunda-feira, 13.